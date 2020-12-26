Рогозин назвал основные цели развития космонавтики в России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Основной целью развития космонавтики в РФ является экспансия человечества в космосе, использование результатов деятельности для обороны страны и роста уровня жизни. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной", - написал Рогозин на своей странице в Twitter в ответ на вопрос пользователя, каковы цели РФ в космосе.

В декабре заместитель гендиректора по международному сотрудничеству Роскосмоса Сергей Савельев во время круглого стола в Совете Федерации заявил, что особая роль в освоении космического пространства отводится исследованию и добыче минеральных космических ресурсов.

По его мнению, в будущем ожидается жесткая конкуренция за доступ к тем ресурсам небесных тел, разработка которых потребует наименьших затрат и наибольшей практической отдачи. Замгендиректора госкорпорации добавил, что с учетом значительных финансово-временных затрат важно принять решение о целесообразности добычи полезных ископаемых, так как полученные результаты должны быть востребованы.