Космонавты на МКС рассказали о меню своего новогоднего стола

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новогодний стол у российских космонавтов на Международной космической станции (МКС) будет обычным, из праздничных блюд ожидаются только бутерброды с икрой. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

"Стол будет самым обычным, но все же нам удастся внести нотку праздника в меню - мы сделаем бутерброды с икрой", - сказал Кудь-Сверчков в видео, выложенном на его странице в Instagram.

По словам космонавта, на МКС такие же традиции, как и на Земле: новогодняя елка, подарки, праздничный стол, хорошее настроение. Он также рассказал о планах позвать коллег-астронавтов на праздничный ужин.

В начале ноября заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев сообщил ТАСС, что на новогоднем столе космонавтов "изобилия не будет" из-за переноса отправки "Прогресса МС-16" на 2021 год. Тогда планировалось часть продуктов отправить на американском корабле.

Изначально запуск грузового транспортного корабля "Прогресс МС-16" планировался в декабре 2020 года, но был перенесен на 2021 год из-за необходимости дополнительных проверок.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.