Судьбу МКС после 2024 года могут решить в первом квартале 2021 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Судьба Международной космической станции после 2024 года может быть решена в начале следующего года. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Еще судьба МКС до конца не решена, она будет определена, наверно, в первом квартале следующего года", - сказал Борисов.

Он отметил, что в планах Роскосмоса на 2021 год может быть запуск нового сегмента МКС, который, возможно, впоследствии станет базой для российской станции.

Согласно договоренности участников проекта МКС, использовать станцию планируется до 2024 года, при этом ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока. Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что в настоящий момент идет завершение технических испытаний, подтверждающих работоспособность МКС до 2024 года и обсуждение с партнерами. Все партнеры, подчеркнул Крикалев, видят заинтересованность в продолжении эксплуатации станции и за пределами 2024 года.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация ведет мониторинг состояния Международной космической станции (МКС), но в целом, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей, списывать ее рано.