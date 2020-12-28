Источник: запуск ракеты "Союз-СТ" с космодрома Куру перенесли на сутки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с французским разведывательным спутником CSO-2 с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на сутки из-за погодных условий. Об этом сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли в понедельник.

"Запуск перенесен на 24 часа по погодным условиям", - сказал собеседник агентства.

Второй источник подтвердил эту информацию.

Ранее французская компания - оператор космических запусков Arianespace анонсировала запуск российской ракеты-носителя "Союз" с французским военным разведывательным спутником CSO-2 28 декабря с космодрома Куру. Старт был намечен на 19:42 мск.

Ракета была вывезена на стартовый стол космодрома на прошлой неделе. Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генеральные испытания "Союза" с французским спутником CSO-2 прошли на космодроме Куру во Французской Гвиане без замечаний.