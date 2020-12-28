В Arianespace подтвердили перенос пуска ракеты "Союз" с Куру на 29 декабря

ТАСС, 28 декабря. Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на 29 декабря. Об этом говорится в сообщении Arianespace (оператор пуска), распространенном в понедельник.

"Дата ближайшего возможного запуска VS25 - во вторник, 29 декабря", - говорится в сообщении.

Оператор уточнил, что с ракетой и спутником все в порядке. Старт перенесен из-за сильного ветра.

Ранее два источника в ракетно-космической отрасли сообщили ТАСС, что запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с французским разведывательным спутником CSO-2 с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на сутки по погодным условиям.

Французская компания - оператор космических запусков Arianespace анонсировала запуск российской ракеты-носителя "Союз" с французским военным разведывательным спутником CSO-2 28 декабря с космодрома Куру. Старт был намечен на 19:42 мск.

Ракета была вывезена на стартовый стол космодрома на прошлой неделе. Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генеральные испытания "Союза" с французским спутником CSO-2 прошли на космодроме Куру во Французской Гвиане без замечаний.