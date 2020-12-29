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Пик метеорного потока Квадрантиды достигнет наступит в ночь на 3 января

Его можно будет наблюдать на всей территории России – если небо будет ясным

ТАСС, 29 декабря. Метеорный поток Квадрантиды, который можно будет наблюдать с 28 декабря по 12 января, максимума активности достигнет в ночь на 3 января. Его можно будет наблюдать на всей территории России, пишет пресс-служба Московского планетария.

"В ночь максимума ожидается до 110 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Квадрантиды можно наблюдать на всей территории России. Чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид", – говорится в сообщении.

Астрономы уточнили, что метеорный поток лучше наблюдать после полуночи.

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