Российская ракета "Союз-СТ" с французским спутником стартовала с космодрома Куру

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Российская ракета-носитель "Союз-СТ" с французским разведывательным спутником CSO-2 успешно стартовала во вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямая трансляция ведется на сайте компании - оператора космических запусков Arianespace.

Спутник массой более 3,5 т создан европейской корпорацией Airbus Defence and Space. Он будет размещен на солнечно-синхронной орбите на высоте 480 км. CSO-2 рассчитан на 10-летний срок эксплуатации.

Заказчиками спутника выступают Национальный центр космических исследований Франции и Главное управление вооружений Минобороны республики. На сайте корпорации подчеркивается, что аппарат "предназначен для ведения наблюдения за поверхностью Земли в целях обеспечения безопасности".

Это второй аппарат из серии трех спутников оптического мониторинга, призванных сменить спутниковую группу из двух разведывательных аппаратов Hеlios, запущенных в 2004 и 2009 годах. Первый французский спутник CSO-1 был запущен ракетой "Союз-СТ-А" с космодрома Куру в декабре 2018 года. Предполагается, что третий спутник будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Ariane 6.

"Это 25-я по счету миссия "Союза", выполняемая с космодрома во Французской Гвиане с 2011 года", - подчеркнули в Arianespace.

Разгонный блок "Фрегат" с французским разведывательным спутником CSO-2 отделился от российской ракеты-носителя "Союз-СТ".

Согласно данным телеметрии, указанным в трансляции, отделение прошло спустя примерно девять минут после старта. Отделение спутника от разгонного блока произойдет, согласно плану, примерно через час, когда аппарат будет выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 480 км.

Космическая программа Франции

Изначально запуск "Союз-СТ" со спутником CSO-2 должен был состояться 28 декабря. Однако в день предполагаемого запуска два источника в ракетно-космической отрасли сообщили ТАСС, что пуск перенесен на сутки по погодным условиям. Позже информацию подтвердили и в Arianespace.

Ракета была вывезена на стартовый стол космодрома на прошлой неделе. Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генеральные испытания "Союза" с французским спутником прошли на космодроме во Французской Гвиане без замечаний.

Французский закон "О военной программе" 2019-2025 годов предусматривает выделение на военно-космическую программу €3,6 млрд. На эти средства, в частности, будут обновлены спутники мониторинга земной поверхности, спутники военной связи на основе нового созвездия Syracuse и система спутников миссии РЛС-наблюдения на основе международного проекта GRAVES (ГРАВ).