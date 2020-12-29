Рогозин заявил, что говорить о полете российских космонавтов на Crew Dragon рано

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роскосмос пока не готов отправлять российских космонавтов в полет на корабле Crew Dragon, разработанном компанией SpaceX. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы понимаем, кто из наших космонавтов мог бы полететь, но говорить об этом рано (как о переговорах, так и о самом полете), потому что корабль еще не доведен до ума, это еще экспериментальный корабль", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, полеты возможны после прохождения американским кораблем сертификации. Пока речь идет о технических консультациях.

В октябре руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано сообщил, что NASA рассчитывает в ближайшем будущем договориться о полетах российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских "Союзах". В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что перекрестные полеты перекроют большую часть нештатных ситуаций, если такие возникнут, поскольку появится дополнительная транспортная система. При этом он особо подчеркнул, что перед тем, как российские космонавты в рамках таких полетов полетят на МКС, Роскосмос должен убедиться "в надежности и безопасности этого корабля, чем сейчас и занимаются специалисты".

В июне в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что руководство Роскосмоса обсудило с тогдашним заместителем главы NASA Уильямом Герстенмайером условия организации "перекрестных полетов" к Международной космической станции - российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских "Союзах".\ъ

Запуск модуля "Наука"

Рогозин сообщил, что многоцелевой лабораторный модуль "Наука" планируется отправить к МКС в мае следующего года, но в случае хоть малейших замечаний запуск будет перенесен на июль.

По его словам, запуск модуля не перенесен. "Пока мы еще рассматриваем майское окно, там тоже есть баллистические окна. Они более короткие, раз в два месяца. <...> Если будут какие-то замечания, даже малейшие, мы рисковать не будем. Мы не имеем ни малейшего права сейчас рисковать. Тогда перенесем на июль", - сказал глава Роскосмоса.

Рогозин подчеркнул, что работа идет по графику.