Рогозин заявил, что МКС ничего не угрожает

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Никаких реальных угроз Международной космической станции на сегодняшний момент нет. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, информация, которая идет со станции, зачастую преподносится в СМИ в более тревожном ключе, чем есть на самом деле. Глава корпорации сообщил, что буквально на прошлой неделе беседовал с главным конструктором, который отвечает за корабли и станции, Сергеем Романовым и первым замдиректора РКК "Энергия" Владимиром Соловьевым.

"Они вдвоем мне на все вопросы ответили, что волноваться нечего, не из-за чего. <...> Каких-то реальных угроз на сегодняшний момент не происходит", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса сообщил, что приборы для детального изучения утечки воздуха на МКС будут доставлены на станцию в феврале 2021 года на грузовом корабле "Прогресс".

"У нас запасы воздуха на самой станции, в феврале мы отправим "Прогресс", он привезет все необходимое, прежде всего приборы для более детального изучения причин утечки воздуха со станции", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, планируется проводить поочередное закрытие отсеков в американском сегменте. "Когда закрыли американский сегмент и делали замеры только в американском сегменте, то в связи с закрытием были отключены все приборы в американском сегменте. Вполне вероятно, в рабочем состоянии эти приборы сочатся", - добавил Рогозин.

18 декабря во время переговоров с МКС специалист Центра управления полетами сообщил о возможном новом месте утечки воздуха в переходной камере в модуле "Звезда", добавив, что не понимает, из какой именно части камеры уходит воздух.

Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет два-три см. Позже космонавт Сергей Рыжиков уточнил размеры трещины, она составляет около 4,5 см. В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.