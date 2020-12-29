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Рогозин поздравил Роскосмос с успешным и безаварийным годом

Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с французским спутником прошел с космодрома Куру в 19:42 мск, спутник выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 480 км

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил госкорпорацию с успешным и безаварийным годом после пуска во вторник ракеты "Союз-СТ" с французским спутником.

"Наша ракета "Союз-СТ", стартовавшая час назад с космодрома Куру с французским спутником, только что вывела его на расчетную орбиту! Роскосмос завершил пусковую кампанию. Поздравляю, друзья! Второй год подряд сработали успешно и безаварийно! Летаем!" - написал он в Twitter.

Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с французским спутником был осуществлен с космодрома Куру во вторник в 19:42 мск. Спутник выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 480 км.

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