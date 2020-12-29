Глава Arianespace поздравил российских партнеров с успешным запуском "Союза"

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль поздравил российских партнеров с успешным запуском во вторник ракеты-носителя "Союз" с французским разведывательным спутником CSO-2 с космодрома во Французской Гвиане.

"Мои поздравления нашим российским партнерам и легендарной ракете "Союз", - заявил он. - Это уже их третий успех на протяжении менее чем одного месяца".

Как отметила в своем пресс-релизе компания, "этот новый успешный запуск подтверждает высокие качества ракеты "Союз". "Российский носитель успешно вывел на орбиту наблюдательный спутник, предназначенный для программ Министерства вооруженных сил Франции и Национального центра космических исследований", - указала корпорация. Как напомнили ее сотрудники, "это 25-я по счету миссия "Союза", выполняемая с космодрома во Французской Гвиане с 2011 года".

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" был осуществлен с космодрома Куру во вторник в 19:42 мск. Спутник массой более 3,5 т, выведенный на орбиту, создан европейской корпорацией Airbus Defence and Space. Он рассчитан на 10-летний срок эксплуатации. В Arianespace подчеркнули, что аппарат "предназначен для ведения наблюдения за поверхностью Земли в целях обеспечения безопасности".

Это второй аппарат из серии трех спутников оптического мониторинга, призванных сменить спутниковую группу из двух разведывательных аппаратов Hеlios, запущенных в 2004 и 2009 годах. Первый французский спутник CSO-1 был запущен ракетой "Союз-СТ-А" с космодрома Куру в декабре 2018 года. Предполагается, что третий спутник будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Ariane 6.