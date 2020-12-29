Рогозин рассказал, что российский космический ядерный буксир будет называться "Зевс"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает получить ядерный буксир через несколько лет и назовет его "Зевс". Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Сам аппарат будет называться "Зевс", - заявил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, госкорпорация планирует получить его в рамках ОКР "Нуклон" через несколько лет и использовать буксир в научных программах.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что в 2030 году к одному из спутников Юпитера планируется отправить автоматическую научно-исследовательскую аппаратуру, которая будет доставлена с помощью космического буксира "Нуклон" с ядерным реактором на борту на финальном этапе его полета. Первый этап полета буксира предполагает миссию к Луне с отстыковкой на ее орбите исследовательского космического аппарата, второй этап - гравитационный маневр у Венеры с отстыковкой на ее орбите научного спутника.