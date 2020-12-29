Рогозин назвал Илона Маска "выдающимся энтузиастом космоса"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что основатель компании SpaceX Илон Маск - "выдающийся энтузиаст космоса".

"Компания SpaceX имеет одного конкретного владельца и генератора идей - это Илон Маск. Это выдающийся энтузиаст космоса", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Глава Роскосмоса отметил, что частные американские компании Boeing и SpaceX проводят работы на государственные деньги.

В ноябре Рогозин сообщил, что считает бессмысленной борьбу с компанией SpaceX на рынке коммерческих пусковых услуг США, где диктует условия американская политика. Глава Роскосмоса подчеркнул, что в других странах госкорпорация успешно конкурирует со SpaceX.