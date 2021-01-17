В США специалисты NASA провели огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу провели в штате Миссисипи огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System. Трансляцию вели на сайте космического ведомства.

Четыре двигателя, установленные на специальную опору на территории испытательного комплекса NASA, работали одновременно немногим более минуты. Ожидалось, что это продолжится около 8 минут.

Представители космического ведомства не пояснили во время трансляции, почему именно были изменены данные планы. Они подчеркнули, что получили значительный объем информации о двигателях. В NASA отметили, что специалисты "изучают данные относительно раннего отключения двигателя".

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на текущий год, второй - на 2023 год.