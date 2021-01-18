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Число современных станций Главного испытательного космического центра достигнет 90%

Всего в целях совершенствования наземного комплекса сейчас ведутся около трех десятков опытно-конструкторских работ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Уровень современных наземных станций в частях Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова в ближайшие годы вырастет до 90%. Об этом сообщил начальник центра генерал-майор Сергей Марчук.

"Действующие планы и программы вооружения в ближайшие годы позволят увеличить обеспеченность частей Главного испытательного космического центра современными станциями до уровня 90%, что позволит выполнять возложенные задачи и удерживать лидирующие позиции в числе ведущих мировых космических держав", - отметил Марчук в интервью газете "Красная звезда".

По словам начальника центра, всего в целях совершенствования наземного комплекса сейчас ведутся около трех десятков опытно-конструкторских работ.

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