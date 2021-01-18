Virgin Orbit успешно провела испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Американская компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона в воскресенье провела успешные испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne. Как сообщается в Twitter компании, ракета вывела на орбиту группировку микроспутников CubeSat.

В Virgin Orbit подчеркнули, что испытания прошли "строго в соответствии с планом". Модифицированный самолет Boeing 747 с закрепленной под крылом ракетой LauncherOne вылетел в воскресенье из космопорта в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Через приблизительно 50 минут после взлета самолета ракета в автоматическом режиме была сброшена в намеченной точке над Тихим океаном.

Двигатели обеих ступеней ракеты-носителя сработали в заданном режиме. Спустя приблизительно десять минут LauncherOne была выведена на орбиту. Таким образом Virgin Orbit впервые удалось успехом завершить испытание системы воздушного запуска ракеты-носителя.

LauncherOne достигает 21,3 м в длину, состоит из двух ступеней и способна развивать скорость до 28,1 тыс. км/ч. Первое испытание ракеты-носителя в мае прошлого года завершилось неудачей - после сброса с самолета не включились двигатели ракеты.

В Virgin Orbit предполагают, что с помощью LauncherOne можно будет выводить на орбиту спутники массой до 500 кг. В компании считают, что данный метод запуска ракеты со спутником может обеспечить большую мобильность, а также быть дешевле, чем у конкурентов.