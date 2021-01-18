"Главкосмос" объявил открытый конкурс на дизайн мерча к 60-летию полета Гагарина

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Компания "Главкосмос", которая в конце 2020 года открыла онлайн-магазин с сувенирной продукцией, объявила открытый конкурс дизайна на тему первого полета человека в космос.

"Конкурс дизайна принтов для новой коллекции от "Главкосмоса". Друзья, в 2021 году исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос, это дает вам уникальный шанс стать частью нашей космической команды", - говорится в сообщении "Главкосмоса" на его странице в Instagram.

Чтобы принять участие в конкурсе, уточнили в компании, нужно иметь свежий взгляд на современный дизайн, быть подписанным на страницу "Главкосмоса" в Instagram, прислать свои работы на тему первого полета человека в космос.

"Автор (или авторы), чьи работы будут более точно отражать значимость этого события в истории человечества и концептуально совпадать с нашим видением этого события, продолжат работу с нашей командой по линии интернет-магазина "Главстор", - подчеркнули в компании.

Заявки на конкурс принимаются до вечера 31 января.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин - первый человек, побывавший в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, он совершил посадку в Саратовской области.