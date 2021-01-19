{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава полета российского сегмента МКС прокомментировал ситуацию с питанием космонавтов

Ранее некоторые СМИ сообщили, что астронавты NASA поделились едой с российскими коллегами на борту Международной космической станции из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс"
Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Космонавты и астронавты могут обмениваться продуктами питания на Международной космической станции (МКС), ситуация с едой российских членов экипажа не вызывает вопросов. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель полетом российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев.

"Экипаж РС МКС занимается плановой работой. Ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает никаких вопросов", - сказал Соловьев.

Руководитель полетом уточнил, что на МКС общая среда обитания: подача кислорода, система удаления углекислого газа и многое другое. "У космонавтов и астронавтов существует возможность и обмена продуктами питания, особенно во время совместного приема пищи, в зависимости от вкуса и предпочтений каждого члена экипажа", - пояснил он.

По словам Соловьева, свой рацион питания космонавты регулируют самостоятельно.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что астронавты NASA поделились едой с российскими коллегами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс".

Сейчас на станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Теги
Россия
Китай успешно запустил третий спутник мобильной связи "Тяньтун-1"
Запуск был осуществлен в 00:25 по местному времени при помощи ракеты CZ-3B с космодрома Сичан в провинции Сычуань
Читать полностью