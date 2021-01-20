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Рогозин заявил, что улучшения отношений с США в космической деятельности ждать не стоит

Ранее в США заявили, что Россия и Китай представляют растущую угрозу для США в космосе, РФ при этом пока остается "ключевым противником"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя заявления кандидата на пост главы Пентагона Ллойда Остина, заявил, что улучшения отношений между Россией и США в космической деятельность ждать не стоит.

"Судя по этим высказываниям, ждать улучшения отношений с США в космической деятельности нам не стоит", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Ранее Остин заявил, что Россия и Китай представляют растущую угрозу для США в космосе, РФ при этом пока остается "ключевым противником". По его словам, космос - это уже арена конкуренции великих держав.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссия
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