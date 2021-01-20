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Роскосмос ожидает включения системы кондиционирования на МКС в ближайшее время

Экипажу и станции ничего не угрожает, отметили в госкорпорации
Международная космическая станция MarcelClemens/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Международная космическая станция
© MarcelClemens/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская система кондиционирования воздуха на Международной космической станции (МКС) будет включена в ближайшее время. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в среду.

"Отключение системы кондиционирования является особенностью ее работы и рассмотрено в эксплуатационной документации. Ее включение планируется в ближайшее время с учетом проведения работ экипажем на борту", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, экипажу и станции ничего не угрожает.

Ранее космонавт Сергей Рыжиков доложил Центру управления полетами о нештатном выключении системы. "В 9:20 (11:20 мск - прим. ТАСС) мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2", - доложил Рыжиков на Землю, трансляция переговоров ведется на сайте NASA.

Система кондиционирования не первый раз выходит из строя. Она уже отключалась в январе 2019 года. Сейчас на станции помимо Рыжикова находятся космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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