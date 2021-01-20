SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 17-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink. Старт состоялся в 08:02 по времени Восточного побережья США (16:02 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Первая ступень носителя ранее использовалась при семи запусках. Как отметила ведущая трансляции на сайте SpaceX, до сих пор данный элемент Falcon 9 никогда не применяли восемь раз.

Спустя приблизительно девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя была в автоматическом режиме посажена на плавучую платформу в Атлантическом океане. Примерно через час после запуска спутники должны быть выведены на околоземную орбиту.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. Эта система связи будет повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.