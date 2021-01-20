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Космонавт рассказал, что пролеты МКС снова будут видны с территории России

Сергей Кудь-Сверчков уточнил, что станцию видно в виде яркой звезды, поднимающейся над западной частью неба, достигающей наивысшей точки на южной стороне и уходящей в конце на восточную

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков вновь призвал россиян помахать рукой Международной космической станции (МКС), пролеты которой над Россией ожидаются с 20 января по 4 февраля.

"До 4 февраля при ясной погоде у вас снова есть шанс помахать нам! Если ваши окна выходят на юг, то даже не придется выходить на улицу в нынешнюю погоду", - написал Кудь-Сверчков на своей странице во "ВКонтакте" в среду.

Космонавт уточнил, что МКС видно в виде яркой звезды, поднимающейся над западной частью неба, достигающей наивысшей точки на южной стороне и уходящей в конце на восточную. "По мере своего движения станция меняет блеск, в пике зачастую сильно превосходя Юпитер и в некоторые из пролетов лишь немного не дотягивая до Венеры", - добавил он.

По словам Кудь-Сверчкова, в Москве станция будет лучше всего видна 24-31 января и 1 февраля.

Сейчас на борту МКС вместе с ним находятся еще один российский космонавт Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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