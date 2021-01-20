На МКС вновь отказала система подачи кислорода "Электрон"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Система подачи кислорода "Электрон-ВМ" вновь отказала на Международной космической станции (МКС). Об этом доложил космонавт Сергей Рыжиков Центру управления полетами (ЦУП).

"В 15:19 (18:18 мск) прошла информация об отказе "Электрона", - сказал Рыжиков специалисту ЦУП, трансляция переговоров ведется на сайте NASA.

Система подачи кислорода выходила из строя в октябре. В конце месяца экипаж станции под руководством главной оперативной группы управления разобрал систему и изучал ее на предмет неисправностей. На время ремонтных работ задача по подаче воздуха была переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте. Позже в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что работа системы "Электрон-ВМ" восстановлена. В декабре она вновь выходила из строя.

"Электрон-ВМ" предназначена для подачи кислорода экипажу МКС. Его разработчиком является НИИхиммаш. Система способна вырабатывать от 25 до 160 л кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 л водорода в час.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронат Соити Ногути.