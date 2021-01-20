Роскосмос сообщил, что система подачи кислорода "Электрон" на МКС работает штатно

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Система подачи кислорода на МКС "Электрон-ВМ" работает штатно, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в среду.

"Согласно плану работ, сегодня была выключена и снова включена система "Электрон-ВМ". Оборудование работает штатно", - отметили в госкорпорации.

Ранее космонавт Сергей Рыжиков доложил Центру управления полетами, что в 18:18 мск прошла информация об отказе "Электрона".

Система подачи кислорода выходила из строя в октябре. В конце месяца экипаж станции под руководством главной оперативной группы управления разобрал систему и изучал ее на предмет неисправностей. На время ремонтных работ задача по подаче воздуха была переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте. Позже в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что работа системы "Электрон-ВМ" восстановлена. В декабре она вновь выходила из строя.

"Электрон-ВМ" предназначена для подачи кислорода экипажу МКС. Его разработчиком является НИИхиммаш. Система способна вырабатывать от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 литров водорода в час.