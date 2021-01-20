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Рогозин поблагодарил ушедшего в отставку главу NASA Брайденстайна за совместную работу

Гендиректор Роскосмоса отметил, что глава NASA внес существенный вклад в освоение космоса, и пожелал ему успехов на новой работе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин от лица госкорпорации поблагодарил за совместную работу главу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна, который, как и другие члены администрации президента Дональда Трампа, ушел в отставку после инаугурации Джозефа Байдена.

"Дорогой Джим! От имени команды Роскосмоса примите огромную благодарность за совместную работу", - написал Рогозин в Twitter в ответ на прощальное обращение Брайденстайна.

По словам главы Роскосмоса, освоение космоса всегда было мечтой и сложной задачей для всего человечества. "Несмотря на известные противоречия, наши страны всегда тесно взаимодействовали в космической деятельности и особенно в рамках МКС", - подчеркнул Рогозин, добавив, что глава NASA внес существенный вклад в это дело, и пожелав ему успехов на новой работе.

В ноябре 2020 года Брайденстайн заявил Aerospace DAILY о намерении уйти в отставку, даже если новый президент попросит его остаться. По его словам, главой NASA должен быть кто-то, кто имеет близкие отношения с президентом США, кому он будет доверять. Он подчеркнул, что не считает себя таким человеком. В то же время в публикации с благодарностями, Брайденстайн заявил, что для него было большой честью работать на посту главы NASA.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась 20 января на ступенях Капитолия. Байден принес присягу на верность конституции и стране, после чего над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.

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