Орбиту МКС вновь скорректировали

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Высота орбиты полета Международной космической станции (МКС) была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14". Об этом сообщил сотрудник Центра управления полетами (ЦУП) космонавтам во время переговоров.

"Коррекция прошла штатно", - сказал сотрудник ЦУП, трансляция переговоров ведется на сайте NASA.

Маневр был выполнен при помощи двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к агрегатному отсеку модуля "Звезда". Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что они должны быть включены в 19:14 мск и проработать 417,5 секунды (около семи минут). В результате средняя высота орбиты станции должна была увеличиться примерно на 1,25 км.

Маневр был необходим для формирования баллистических условий перед стартом пилотируемого корабля "Союз МС-18" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-17". На спускаемом аппарате "Союза МС-17" на Землю должны вернуться российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Запуск корабля "Союз МС-18" запланирован на апрель 2021 года. Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила состав его основного экипажа, в который включены космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. В качестве дублеров изначально были утверждены Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин, однако позже в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что комиссия приняла решение вывести космонавта Бабкина из состава дублирующего экипажа экспедиции МКС-65 по медицинским показаниям, вместо него в качестве бортинженера утвержден космонавт-испытатель Олег Артемьев.