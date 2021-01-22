Российский член экипажа на МКС рассказал о планах на День космонавтики

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), предполагают, что будут много работать в день космонавтики. Об этом в интервью ТАСС сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на МКС.

"Рассчитываем, что это будет неделя перед возвращением на Землю и, думаю, что мы будем с головой полностью заняты подготовкой к спуску - тренировки, тренировки и еще раз тренировки", - сказал Кудь-Сверчков в ответ на вопрос, как планирует провести День космонавтики.

По его словам, окончание экспедиции и возвращение спускаемого аппарата корабля "Союз МС-17" запланировано на середину апреля. Кудь-Сверчков также уточнил, что пока не думал о празднике, потому что до него предстоит три месяца работы на орбите.

В апреле к МКС должен отправиться пилотируемый корабль "Союз МС-18" с тремя членами экипажа. В этом случае на День космонавтики на МКС соберутся 10 членов экипажа. "Если на Международной космической станции в этот период все-таки будет 10 человек, то, я думаю, Центры управления полетами в подмосковном Королеве и в Хьюстоне заранее предусмотрят, кому, где и как разместиться. Места точно хватит всем", - убежден Кудь-Сверчков.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин - первый человек, побывавший в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, он совершил посадку в Саратовской области.

Сейчас на борту МКС вместе с Кудь-Сверчковым находятся еще один космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.