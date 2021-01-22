Экипаж МКС на Новый год съел редис, выращенный американцами в космосе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Членам экипажа Международной космической станции (МКС) разрешили на Новый год съесть несколько образцов редиса, выращенного на орбите. Об этом в интервью ТАСС сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится на борту МКС.

Космонавт Кудь-Сверчков: иногда на МКС хочется жареного мяса или пирожных с кремом

"Выращивание растений на околоземной орбите - это прежде всего научный эксперимент, поэтому основную часть редиса отправили на Землю для изучения. Экипажу тем не менее разрешили употребить в пищу несколько образцов", - отметил Кудь-Сверчков, уточнив, что редис было решено оставить для новогоднего ужина.

Космонавт подчеркнул, что свежие овощи в космосе - это особенно вкусно. Выращивание редиса проводилось в качестве эксперимента на американском сегменте МКС. "Помощь российских членов экипажа здесь не требовалась, мы только лишь могли наблюдать за всем этим процессом. Интересно", - добавил он.

Сейчас на борту МКС вместе с Кудь-Сверчковым находятся еще один космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.