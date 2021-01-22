На МКС доставят мощный микроскоп для проверки еще одного возможного места утечки воздуха

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специалисты обнаружили одну трещину на Международной космической станции (МКС) и подозревают наличие еще одной. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу руководитель полета российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев.

"Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать. Но пока абсолютной уверенности нет", - сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что потери воздуха из-за существующей негерметичности незначительны.

"Эта негерметичность такая, как если бы вы просверлили корпус сверлом диаметром 0,2 мм. Я думаю, в быту и сверл таких нет. Что касается потерь из-за этого, наше давление 750 мм ртутного столба, а так мы в сутки вследствие этой якобы негерметичности теряем 0,3-0,4 мм ртутного столба в сутки", - сказал руководитель полета РС МКС.

Соловьев пояснил, что минимальная аварийная разгерметизация начинается с цифры 0,5-1 мм падения за минуту.

"Мы, конечно, занимаемся этим вопросом, четко понимаем, что эти у нас места под вопросом. Они негерметичны, действительно, понимаем, что могут быть какие-то другие места, но никакого ужаса тут нет, это я могу сказать совершенно ответственно как руководитель полета", - заверил он.

Утечка воздуха

18 декабря во время переговоров с МКС специалист Центра управления полетами сообщил о возможном новом месте утечки воздуха в переходной камере в модуле "Звезда", добавив, что не понимает, из какой именно части камеры уходит воздух.

Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см. Позже космонавт Сергей Рыжиков уточнил размеры трещины, она составляет около 4,5 см.

В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.