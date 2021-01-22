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Руководитель полета сообщил, что кондиционеры на МКС выходят из строя довольно часто

При отключении одного кондиционера включается резервная система, поэтому экипаж не страдает из-за жары на МКС, отметил Владимир Соловьев

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Поломки в системе кондиционирования на российском сегменте Международной космической станции (МКС) происходят довольно часто, это не является нештатной ситуацией. Об этом сообщил в пятницу в интервью "Россия-24" руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Это довольно часто бывает, кондиционеры выходят из строя. Некоторые выходят по весьма банальным причинам, когда надо провести нормальную эксплуатацию: заправить хладагент, либо провести некую профилактику компрессорной части. Поэтому мы специально держим два кондиционера", - сказал он.

По его словам, при отключении одного кондиционера включается резервная система, поэтому экипаж не страдает из-за жары на МКС.

Поломки в системе кондиционирования наблюдаются и на американском сегменте.

20 января российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами об отказе системы кондиционирования воздуха на российском сегменте МКС. В российском модуле "Звезда" находятся две дублирующие друг друга системы кондиционирования воздуха - СКВ-1 и СКВ-2.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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