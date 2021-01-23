ЕКА планирует в 2022 году защитить техпроект миссии по изучению изменения орбиты астероида

ТАСС, 23 января. Защита технического проекта миссии Hera Европейского космического агентства (ЕКА), направленной на исследование возможности изменения орбиты астероида, пройдет в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель миссии Майкл Куперс.

"Предварительный облик был проработан в 2020 году, проект в деталях будет выполнен в 2021 году, защита технического проекта миссии Hera должна пройти в 2022 году", - отметил Куперс.

Как уточнил руководитель миссии Hera со стороны ЕКА Ян Карнелли, аппарат будет запущен на ракете Ariane 6, которую сейчас разрабатывает Европейское космическое агентство. Миссия может быть запущена и на российской ракете "Союз" с космодрома Восточный, но для этого потребуется "подробный анализ, чтобы подтвердить, что ее энергии будет достаточно для выведения Hera на орбиту", отметил Карнелли.

В сентябре 2020 года ЕКА сообщило о заключении соглашения с немецкой фирмой OHB Systems на выполнение основных работ по аппарату Hera. Сумма контракта составила €129,4 млн. Консорциум, возглавляемый немецкой фирмой, должен будет создать общую концепцию космического аппарата. Также OHB Systems отвечает за основные навигационные камеры, топливные баки, ускорители, антенну и устройство хранения данных.

Запуск миссии Hera, общая стоимость которой составит порядка €290 млн, запланирован на октябрь 2024 года. Ее основная задача - зафиксировать последствия столкновения американского зонда DART, запланированного к запуску в июле 2021 года, со спутником околоземного астероида Дидим (Didymos), который в июне 2020 года получил официальное название Диморф (Dimorphos).

Запланированная продолжительность миссии - не менее полугода. Управление ею будет осуществляться из Европейского центра космических операций в Дармштадте (ФРГ).