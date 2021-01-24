Южнокорейский спутник CAS500-1 доставили на Байконур

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли доставлен на Байконур, откуда будет запущен ракетой-носителем "Союз-2". Об этом сообщила в воскресенье в Twitter компания "Главкосмос пусковые услуги" (входит в Роскосмос).

"Космический аппарат Корейского Института Аэрокосмических исследований "CAS500-1" доставлен на площадку №31 космодрома Байконур, где будет осуществляться дальнейшая подготовка спутника, его заправка и интеграция. Готовимся к запуску ракеты-носителя "Союз-2", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор компании "Главкосмос пусковые услуги" Александр Серкин сообщил, что запуск спутника запланирован на март 2021 года.

Контракт с Корейским институтом аэрокосмических исследований на запуск космического аппарата CAS500-1 был подписан компаниями "Главкосмос" и "Главкосмос пусковые услуги" 17 августа 2017 года, на следующий день аналогичный контракт был заключен с компанией Korea Aerospace Industries на запуск CAS500-2. Оба аппарата планируется запустить на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.

CAS500-1 и CAS500-2 должны провести съемку Земли в панхроматическом и многоспектральном режимах.