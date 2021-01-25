"Роскосмос" прокомментировал сообщения об отстранении от участия в лунной программе

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Представители Роскосмоса участвовали в онлайн-брифинге, на котором обсуждался проект по созданию окололунной станции Gateway, летом 2020 года. Об этом рассказали ТАСС в госкорпорации в понедельник, комментируя сообщения о том, что представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway.

"В июне 2020 года представители госкорпорации "Роскосмос" по приглашению американской стороны принимали участие в организованном NASA многостороннем онлайн-брифинге <...> по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта по созданию Лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, также в мероприятии принимали участие руководители международных агентств. Материалы, представленные в ходе указанной встречи, носили открытый характер.

В октябре 2020 генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил на 71-м Международном астронавтическом конгрессе, проходившем в режиме видеоконференции, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway. По его словам, в нынешнем состоянии этот проект в основном необходим для решения задач американской стороны.

Глава Роскосмоса тогда подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы американские коллеги создали шлюзовой отсек для стыковки перспективного пилотируемого корабля "Орел".

Соединенные Штаты предложили концепцию окололунной станции Deep Space Gateway (новое название Lunar Orbital Platform-Gateway), которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. Весной 2019 года NASA также анонсировало проект Artemis, который предусматривает строительство поселения на Луне. Рогозин неоднократно заявлял, что Роскосмос готов участвовать в международном проекте окололунной станции Lunar Orbital Gateway только на равных правах с NASA.