Рогозин: Роскосмос никогда не входил в группу по созданию окололунной станции Gateway

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роскосмос никогда не входил в экспертную группу, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения СМИ о якобы исключении РФ из такой международной группы.

"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?!" - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам Рогозина, NASA несколько раз присылала в адрес Роскосмоса документы и проводила открытый брифинг на эту тему. "Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны", - подчеркнул он.

Как уточнил Рогозин, в качестве примера американской стороне приводили принципы сотрудничества в рамках Международной космической станции. "То, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров. Нам это неинтересно", - добавил глава Роскосмоса.

Рогозин также напомнил, что у России есть своя программа исследований Луны. Она начинается в 2021 году. "С 2028 года мы планируем начать пилотируемую лунную программу", - пояснил он.

Глава Роскосмоса выразил надежду на то, что США рассмотрят и поддержат предложение РФ адаптировать один из шлюзов их окололунной орбитальной станции под возможную стыковку российского пилотируемого корабля "Орел" для дублирования сложных систем в дальнем космосе.

О проекте Gateway

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway.

В октябре 2020 Рогозин заявил на 71-м Международном астронавтическом конгрессе, проходившем в режиме видеоконференции, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway. По его словам, в нынешнем состоянии этот проект в основном необходим для решения задач американской стороны.

Соединенные Штаты предложили концепцию окололунной станции Deep Space Gateway (новое название Lunar Orbital Platform - Gateway), которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. Весной 2019 года NASA также анонсировало проект "Артемида", который предусматривает строительство поселения на Луне. Рогозин неоднократно заявлял, что Роскосмос готов участвовать в международном проекте окололунной станции Lunar Orbital Gateway только на равных правах с NASA.