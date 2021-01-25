В Роскосмосе заявили о готовности продолжить диалог с США по освоению дальнего космоса

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роскосмос готов продолжить переговоры с американской стороной по вопросам освоения дальнего космоса, которые представляют взаимный интерес. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметили в пресс-службе.

В Роскосмосе отметили, что по результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в этой программе.

Как напомнили в госкорпорации, в июне 2020 года представители Роскосмоса по приглашению американской стороны принимали участие в организованном NASA многостороннем онлайн-брифинге с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта по созданию лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway. Как уточнили в Роскосмосе, материалы, представленные в ходе указанной встречи, носили открытый характер.

В октябре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил на 71-м Международном астронавтическом конгрессе, проходившем в режиме видеоконференции, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway. По его словам, в нынешнем состоянии этот проект в основном необходим для решения задач американской стороны.

Глава Роскосмоса тогда подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы американские коллеги создали шлюзовой отсек для стыковки перспективного пилотируемого корабля "Орел".