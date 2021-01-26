Российский грузовой корабль "Прогресс МС-15" отстыкуется от МКС 9 февраля

ТАСС, 26 января. Грузовой корабль "Прогресс МС-15" будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) 9 февраля. Об этом говорится в сообщении NASA, распространенном во вторник.

"[Космонавт Роскосмоса Сергей] Рыжиков перешел к упаковке российского грузового корабля перед его отправлением 9 февраля", - говорится в сообщении с отчетом о работах за день.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.

На МКС помимо Рыжикова находятся российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.