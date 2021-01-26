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Axiom Space объявила имена трех космических туристов, которые отправятся на МКС

Станцию посетят предприниматель Ларри Коннор из США, канадский инвестор Марк Пэти и бизнесмен из Израиля Эйтан Стиббе
Международная космическая станция EPA/NASA
Описание
Международная космическая станция
© EPA/NASA

ТАСС, 26 января. Американская компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые отправятся на корабле Crew Dragon корпорации SpaceX на Международную космическую станцию (МКС).

Согласно данным, размещенным на сайте компании, вместе с бывшим астронавтом NASA командиром Майклом Лопесом-Алегрией на МКС отправятся предприниматель Ларри Коннор из США, канадский инвестор Марк Пэти и бизнесмен из Израиля Эйтан Стиббе.

В марте 2020 года Axiom Space, базирующаяся в Хьюстоне (штат Техас), договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС. Предполагается, что продолжительность такого тура составит десять дней: два дня полета и восемь дней отдыха на станции.

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