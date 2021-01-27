SpaceX планирует запуск 18-й группировки микроспутников Starlink 30 января

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Компания SpaceX планирует 30 января вывести на орбиту 18-ю по счету группировку микроспутников Starlink, предназначенных для обеспечения доступа в интернет. Об этом сообщил в среду профильный интернет-портал Space.com.

По его данным, старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на 07:24 по времени восточного побережья США (15:24 мск). Компания под руководством Илона Маска запустит на этот раз около 60 микроспутников.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. К концу 2018 года на свой проект SpaceX удалось привлечь $507 млн. Одним из крупнейших инвесторов является компания Google, которая ранее намеревалась развернуть на околоземной орбите собственную спутниковую группировку для передачи интернет-трафика.

В декабре 2018 года SpaceX подписала с ВВС США контракт на $28 млн, предусматривающий тестирование системы Starlink с целью возможного ее использования для военных нужд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.