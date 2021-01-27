США заявили, что открыты для обсуждения с РФ вариантов сотрудничества по лунной программе

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты остаются открытыми для обсуждения с Россией вариантов сотрудничества в рамках реализации предлагаемой американской стороной программы возвращения человека на Луну. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), комментируя недавние утверждения в печати, которые касались упомянутой программы под названием Gateway и России.

"Мы еще не получили никаких конкретных предложений от Роскосмоса в ответ на проект соглашения по Gateway со стороны NASA. Однако мы остаемся открытыми для обсуждения концепций сотрудничества", - подчеркнули в американском космическом ведомстве. "Мы вместе с нашими партнерами за рубежом и в [американской] промышленности обеспечим в следующее десятилетие долгосрочное присутствие человека на Луне и около нее", - заявили в NASA.

"Благодаря сотрудничеству между NASA, Роскосмосом и другими космическими агентствами достигнут долгосрочный успех [проекта создания и эксплуатации] Международной космической станции. Мы [в США] страстно стремимся развивать отношения и расширять знания и навыки, созданные и полученные благодаря станции, по мере строительства [модуля] Gateway, который станет краеугольным камнем устойчивых лунных операций, одновременно демонстрируя ключевые технологии и процессы, необходимые для исторической миссии человека к Марсу", - отметили в NASA.

В октябре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции Gateway. По его словам, в нынешнем состоянии этот проект в основном необходим для решения задач американской стороны. Рогозин неоднократно заявлял, что Роскосмос готов участвовать в международном проекте окололунной станции только на равных правах с NASA.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй - на 2023 год.