{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрдоган и Маск обсудили сотрудничество в сфере космических технологий

Ранее SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A

АНКАРА, 27 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в среду телефонные переговоры с руководителем американской компании SpaceX Илоном Маском.

"В ходе переговоров обсуждалось сотрудничество в различных сферах, включая между компаниями и учреждениями государственного и частного секторов Турции в сфере космических технологий", - говорится в распространенном коммюнике канцелярии турецкого лидера.

Между тем 8 января SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипМаск, Илон
США заявили, что открыты для обсуждения с РФ вариантов сотрудничества по лунной программе
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства также сообщили, что не получили никаких конкретных предложений от Роскосмоса в ответ на проект соглашения по Gateway со стороны NASA
Читать полностью