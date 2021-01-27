Эрдоган и Маск обсудили сотрудничество в сфере космических технологий

АНКАРА, 27 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в среду телефонные переговоры с руководителем американской компании SpaceX Илоном Маском.

"В ходе переговоров обсуждалось сотрудничество в различных сферах, включая между компаниями и учреждениями государственного и частного секторов Турции в сфере космических технологий", - говорится в распространенном коммюнике канцелярии турецкого лидера.

Между тем 8 января SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A.