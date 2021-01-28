NASA: марсоход Perseverance может собрать меняющие представления о появлении жизни данные

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывают с помощью марсохода Perseverance, приближающегося к Марсу, получить научные данные, которые коренным образом изменят представления о происхождении жизни. Об этом сотрудники американского космического ведомства рассказали на состоявшейся в среду пресс-конференции.

Как констатировал руководитель научного директората NASA Томас Цурбухэн, в настоящее время Perseverance "преодолевает последние километры на пути к Марсу". Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ожидается, что шестиколесная научная лаборатория массой более 1 тонны окажется на поверхности Марса 18 февраля.

Следы жизни

Руководитель планетологического подразделения NASA Лори Глейз отметила, что Perseverance является "первым планетоходом, сконструированным для поиска следов существования в прошлом микробной жизни путем сбора и сохранения образцов породы и грунта, которые доставят на Землю во время будущих миссий". Как пояснила Глейз, в NASA рассчитывают обнаружить с помощью аппарата "образцы породы, которые сформировались в воде". В них, по словам специалиста, могли сохраниться химические компоненты, свидетельствующие о существовании в прошлом живых организмов.

"В течение многих поколений ученые рассчитывали получить образцы грунта Марса для изучения", - отметила Глейз. Как она подчеркнула, исследование этих образцов может "коренным образом изменить наши представления о происхождении и распространении жизни на Земле".

Один из работающих над этим проектом сотрудников NASA Кен Фарли допустил, что следы существования жизни могут быть обнаружены в виде строматолитов - ископаемых простейших организмов. Как он подчеркнул, если на Марсе не будут обнаружены следы жизни, это тоже "позволит сделать важные выводы". По словам Фарли, это, в частности, будет означать, что "наличия пригодных для жизни условий" недостаточно для ее возникновения.

Семиминутная посадка

Планируется, что Perseverance осуществит посадку в районе кратера Йезеро. По словам Аллена Чена, который курирует вопросы, касающиеся спуска Perseverance на поверхность Марса, эта операция будет продолжаться примерно в течение семи минут. Во время нее с помощью установленной на борту марсохода аппаратуры в целях проведения исследований будет вестись видеосъемка, звук также будет записываться.

Во время спуска аппарата должен раскрыться парашют, диаметр которого составляет более 20 м. Как отметил Чен, навигационную систему, которую будут применяться при посадке Perseverance, испытывали, в частности, в Долине Смерти - межгорной впадине в районе пустыни Мохаве.

Как сообщил Фарли, "после посадки понадобится какое-то время, чтобы установить, что планетоход в порядке". На проверку всех систем и оборудования, по его словам, потребуется "несколько месяцев". "В течение этого времени научная работа не будет являться основной задачей".

В том районе, где должен начать работу Perseverance, в далеком прошлом "было озеро", уточнил Фарли. Примерный маршрут, по которому будет двигаться марсоход, уже составлен. Пока его протяженность оценивается примерно в 24 км. Он будет пролегать, в частности, через место, где, предположительно, когда-то была река.

Многоэтапная миссия

Как рассказали сотрудники NASA, Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров, похожих на колбы. Планируется, что их в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.

"Если это кажется сложным, то именно так оно и есть", - констатировала Глейз. Фарли выразил уверенность в том, что полученные образцы после их возвращения на Землю "будут анализировать в течение десятилетий".

Заместитель руководителя программы полета Мэтт Уоллес отметил, что на борту Perseverance на 50% больше научных грузов и оборудования, чем на марсоходе Curiosity, который был доставлен на Марс в 2012 году.

"Perseverance будет перемещаться в три раза быстрее, чем любой другой из предыдущих марсоходов", - отметил Уоллес. На борту Perseverance, в частности, имеются два микрофона и датчики, которые помогут собрать метеорологические данные.

Кроме того, на марсоходе закреплен вертолет Ingenuity. С его помощью планируется делать фотографии.