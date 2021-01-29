Савельев: у Роскосмоса есть договоренности о строительстве спутников для нескольких стран

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Роскосмос планирует в 2021 году подписать ряд контрактов на создание спутников в интересах других стран, с некоторыми из иностранных партнеров уже есть принципиальные договоренности. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"С рядом иностранных партнеров уже достигнуты принципиальные договоренности, однако мы не хотели бы пока их афишировать, в том числе в целях соблюдения конфиденциальности", - отметил Савельев, в ответ на вопрос, есть ли договоренности с другими странами по поводу создания для них спутников.

По словам заместителя генерального директора, Роскосмос ожидает в 2021 году подписание контрактов на создание спутников. "И это не только телекоммуникационные космические аппараты. Иностранные компании проявляют большой интерес и к космическим аппаратам дистанционного зондирования Земли", - пояснил он.

В настоящее время, добавил Савельев, Роскосмос проводит переговоры с потенциальными иностранными заказчиками, стремясь усилить позиции РФ на международном рынке продукции космического назначения.

Ранее Савельев сообщил ТАСС, что предприятия Роскосмоса при поддержке госкорпорации заключили контракты с иностранными заказчиками на несколько десятков миллиардов рублей в прошлом году.