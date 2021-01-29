Подводник, летчик и два инженера: кто прошел в отряд космонавтов

В России завершился третий открытый набор в отряд космонавтов. О том, кто в ближайшее время приступит к тренировкам в рамках общекосмической подготовки, как проходил отбор в отряд и как на него повлияла пандемия, — в материале ТАСС.

Из-под воды в космос

Как уточнили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), всего специалисты получили более 2,2 тыс. устных и письменных обращений от желающих стать космонавтами. При этом полностью комплекты документов предоставили 183 человека. К очному этапу отбора были допущены 64 претендента, девять из которых — женщины.

Среди победителей конкурса — двое военнослужащих. Как рассказали в ЦПК, трудовая деятельность Сергея Тетерятникова связана с эксплуатацией подводных лодок. Он родился 19 декабря 1988 года в Ставропольском крае и в 2011 году окончил факультет "Эксплуатация паровых газотурбинных энергетических установок" Военно-морского инженерного института.

Александр Колябин — заместитель командира истребительной авиационной эскадрильи. 12 января ему исполнилось 34 года. Он родился в Подмосковье, в 2009 году окончил Краснодарский военный авиационный институт имени А.К. Серова (Высшее военное авиационное училище летчиков). Пройти конкурс ему удалось только со второй попытки — он участвовал в прошлом отборе.