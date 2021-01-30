Космонавт с МКС рассказал, что не видел НЛО внеземного происхождения

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что не видел с борта Международной космической станции (МКС) неопознанные летающие объекты (НЛО) внеземного происхождения.

"Если вы имеете в виду какие-то объекты внеземного происхождения, то нет, ничего такого я не видел", - сказал Кудь-Сверчков в ответ на вопрос, видел ли он хоть раз НЛО. Видео выложено на его странице в "ВКонтакте".

Проблемы со здоровьем

Космонавты на МКС стараются быть аккуратными, чтобы не получить травмы, но неожиданные проблемы со здоровьем у них можно считать маловероятными, сообщил Сергей Кудь-Сверчков.

"В плане болезней на станции все безопасно. Конечно, мы стараемся быть предельно аккуратными, чтобы не получить какую-то травму, ведь на станции врачей нет, и помочь себе можем только мы сами", - рассказал Кудь-Сверчков.

Космонавт также отметил, что не слышал, чтобы на МКС кто-то болел. При этом состояние членов экипажа постоянно отслеживается медицинскими специалистами на протяжении всей карьеры. "Здесь какие-то неожиданности типа аппендицита, про который все почему-то спрашивают, обострения хронических заболеваний - все эти неожиданности исключены", - подчеркнул он.

По словам Кудь-Сверчкова, все космонавты и астронавты проходят базовую медицинскую подготовку на Земле. Они обучены алгоритмам первой медицинской помощи и сердечно-легочной реанимации, в том числе с использованием кислородных масок, трубок для интубирования и дефибрилляторов.

"Если на борту все же невозможно решить медицинскую проблему, то после консультации со специалистами ЦУП можно совершить в короткое время досрочный спуск на Землю, где он [заболевший] немедленно попадет в руки врачей", - добавил космонавт.

Заживление ран

Ссадины и царапины на орбите заживают быстрее, чем на Земле, сказал Кудь-Сверчков.

"На мой субъективный взгляд, раны здесь заживают быстрее", - сказал Кудь-Сверчков в ответ на вопрос, влияет ли невесомость на регенерацию ссадин и царапин.

Кудь-Сверчков предположил, что заживление в космосе может происходить быстрее из-за постоянно очищаемого и осушаемого воздуха, а также отсутствия большого количества и разнообразия бактерий. По словам российского члена экипажа МКС, этот вопрос требует дополнительного изучения.

"В настоящий момент эти исследования проводят специалисты Института медико-биологических проблем", - пояснил космонавт.

Общение на МКС

Российским космонавтам на Международной космической станции в течение рабочей недели удается обменяться с американскими коллегами только парой фраз, сообщил Кудь-Сверчков.

По его словам, каких-либо границ между российским и американским сегментами на станции нет, все космонавты и астронавты свободно перемещаются, спокойно общаются друг с другом. "В основном, в течение рабочей недели это короткое общение - мы просто обмениваемся парой фраз, когда пролетаем мимо", - рассказал Кудь-Сверчков.

Космонавт уточнил, что у них не так много времени для общения. "В выходные мы собираемся на совместный ужин, во время которого мы можем поболтать, обсудить прошедшую неделю, результаты работы, планы на следующую неделю или новости с Земли", - добавил он.

Сейчас на МКС помимо Кудь-Сверчкова находятся космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.