{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX

Компания вынуждена откладывать новые испытания, отмечает портал The Verge

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США начало расследование после того, как в декабре 2020 года прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний. Об этом сообщил интернет-портал The Verge.

Этот запуск состоялся 9 декабря в штате Техас. Прототип корабля, предназначенного для будущих полетов на Марс, достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался. Несмотря на это, глава SpaceX Илон Маск в Twitter отметил, что считает тест успешным.

По словам источников портала, сотрудники авиарегулятора начали разбирательство на этой неделе. Они, в частности, полагают, что специалисты SpaceX нарушили условия, на которых им было разрешено провести запуск. Каким именно образом, не уточняется. В ФАУ отметили, что получили от компании дополнительную информацию, касающуюся ее запроса на изменения условий указанного разрешения на испытания. В управлении подчеркнули, что от SpaceX потребуется предпринять ряд мер для выполнения требований регулятора.

По сведениям портала, SpaceX вынуждена откладывать новые испытания корабля, в частности, из-за указанного разбирательства ФАУ.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году. При этом он не исключил, что первые полеты Starship "могут не получиться" в связи с тем, что компания "работает на неизведанной территории".

Теги
СШАМаск, Илон
Космонавт рассказал, что неожиданные проблемы со здоровьем на МКС исключены
Космонавты стараются быть аккуратными, чтобы не получить травмы, также отметил Сергей Кудь-Сверчков
Читать полностью