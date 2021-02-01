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Технополис "Эра" и ЦНИИмаш создают цифровой стенд вибрационных испытаний

Виброиспытания космической техники предполагают проверку изделия на воздействие вибрационной нагрузки

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Компания ОПК 4.0 (участник технополиса "Эра") вместе с ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) разрабатывают модель испытательного стенда для виброиспытаний. Об этом сообщил начальник Военного инновационного технополиса "ЭРА" генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

"С действующим участником технополиса, компанией ОПК 4.0, ведется развитие Центра компетенций по перспективному направлению - "Создание цифровых двойников". Совместно с компанией ЦНИИмаш корпорации "Роскосмос" разрабатывается модель испытательного стенда вибрационных испытаний", - рассказал Ивановский в интервью газете "Красная звезда".

По словам начальника технополиса, широкое внедрение цифровых технологий сократит временные и финансовые затраты на разработку новой военной техники и модернизацию существующих образцов вооружения.

Виброиспытания космической техники предполагают проверку изделия на воздействие вибрационной нагрузки.

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