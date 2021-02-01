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Астронавты NASA установили новые батареи на поверхности МКС

Астронавты закончили все работы по замене устаревших блоков питания на МКС, которые начались еще в январе 2017 года

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер в ходе выхода в открытый космос в понедельник успешно завершили замену батарей на поверхности Международной космической станции (МКС).

"У нас есть подтверждение, что последняя установленная литий-ионная батарея правильно сконфигурирована", - объявила диктор в ходе трансляции, которая ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Таким образом, астронавты закончили все работы по замене устаревших блоков питания на МКС, которые начались еще в январе 2017 года.

Помимо этого Хопкинс и Гловер установили камеру высокого разрешения на модуле Destiny. Планируется, что астронавты также проведут работы по замене элементов дистанционного манипулятора на японском модуле Kibo.

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