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SpaceX в 2021 году может запустить ракету с полностью гражданским экипажем

Одним из четырех участников полета будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман
Запуск ракеты Falcon 9 AP Photo/John Raoux
Описание
Запуск ракеты Falcon 9
© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX к концу 2021 года может провести запуск ракеты Falcon 9, экипаж которой будет полностью состоять из гражданских лиц. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании, данный пуск состоится в рамках программы Inspiration4.

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"SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 - первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из четырех участников полета будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, остальные члены экипажа будут объявлены позднее.

Пуск планируется произвести в Центре космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида. После выхода на околоземную орбиту, экипаж пробудет на ней несколько дней, облетая Землю каждые 90 минут, и затем приземлится у побережья штата Флорида.

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