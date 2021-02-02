Россия приостановила диалог с Чили по станции контроля космического пространства

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российско-чилийские переговоры по размещению в южноамериканской стране станции автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве временно приостановлены. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"В настоящее время российско-чилийский диалог в том числе по вопросам размещения станции АСПОС ОКП временно приостановлен", - отметил он.

По словам заместителя гендиректора, в Чили отсутствует орган, наделенный соответствующими правительственными полномочиями по реализации положений межправительственного соглашения по космосу. "Сроки создания национального космического агентства не обозначены и в преддверии президентских выборов в Чили в 2021 году могут быть значительно отодвинуты", - уточнил он.

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве создана и функционирует с 2016 года. Согласно данным, размещенным на портале госзакупок в 2019 году, оптико-электронный комплекс в Чили планировалось ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года. Подобные комплексы в автоматическом режиме обнаруживают космические аппараты и объекты космического мусора и определяют их координаты.