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Космонавт показал лунный закат, снятый с МКС

Сергей Кудь-Сверчков также пояснил, что перед тем, как Луна скроется за горизонтом, ее отраженный свет проходит через атмосферу Земли и искажается

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который находится на борту Международной космической станции, показал орбитальный лунный закат.

"Так закат полной Луны выглядит из космоса", - написал Кудь-Сверчков в подписи к видео, опубликованному на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Космонавт также объяснил, почему естественный спутник Земли так "расплющивается". "Перед тем, как Луна скроется за горизонтом, ее отраженный свет проходит через атмосферу Земли и искажается", - пояснил он.

При этом сам земной горизонт, добавил Кудь-Сверчков, невидим, так как съемка происходила ночью. "Поэтому и кажется, что Луна словно магическим образом "растворяется в воздухе", - написал космонавт.

Сейчас на МКС помимо Кудь-Сверчкова находятся космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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